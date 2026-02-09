x
09 февраля 2026
|
последняя новость: 22:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 февраля 2026
|
09 февраля 2026
|
последняя новость: 22:28
09 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Прыжки с трамплина. Золото завоевал немец

Олимпиада 2026
Прыжки с трамплина на лыжах
время публикации: 09 февраля 2026 г., 21:59 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 21:59
Олимпиада. Прыжки с трамплина. Золото завоевал немец
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Олимпийским чемпионом в прыжках с нормального трамплина стал немец Филипп Раймунд.

Его результат 274.1 очка.

25-летний спортсмен впервые стал победителем крупного турнира. Он - неоднократный призер этапов Кубка мира, бронзовый призер Европейских игр.

Долгое время лидировавший поляк Каспер Томасяк занял второе место.

Бронзовые медали завоевали японец Рен Никайдо и швейцарец Грегор Дешванден, набравшие по 266 очков.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 февраля 2026

Олимпиада. Прыжки с трамплина. Чемпионкой стала Анна Удине Стрем
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 февраля 2026

Прыжки с трамплина. Предолимпийский допинг для увеличения пениса
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 января 2024

Прыжки с трамплина. Рею Кобаяси в третий раз стал победителем Турне четырех трамплинов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2023

Прыжки с трамплина. Страшное падение легендарного словенца. К счастью, обошлось без травм