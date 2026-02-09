Олимпиада. Прыжки с трамплина. Золото завоевал немец
Олимпийским чемпионом в прыжках с нормального трамплина стал немец Филипп Раймунд.
Его результат 274.1 очка.
25-летний спортсмен впервые стал победителем крупного турнира. Он - неоднократный призер этапов Кубка мира, бронзовый призер Европейских игр.
Долгое время лидировавший поляк Каспер Томасяк занял второе место.
Бронзовые медали завоевали японец Рен Никайдо и швейцарец Грегор Дешванден, набравшие по 266 очков.
