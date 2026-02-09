Олимпиада. Керлинг. День сюрпризов. В финал вышли пары из Швеции и США

В финале олимпийского турнира смешанных пар по керлингу встретятся шведы и американцы.

Великобритания - Швеция 3:9.

С одной стороны (исходя из события группового этапа, в матчах которого британцы потерпели лишь одно поражение) это сенсация. С другой, на второй олимпиаде подряд шведы в полуфинале останавливают британцев.

Италия - США 8:9.

Итальянцы - действующие олимпийские чемпионы и чемпионы мира.