09 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. Керлинг. День сюрпризов. В финал вышли пары из Швеции и США

Олимпиада 2026
Керлинг
время публикации: 09 февраля 2026 г., 20:48 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 20:48
Олимпиада. Керлинг. День сюрпризов. В финал вышли пары из Швеции и США
AP Photo/David J. Phillip

В финале олимпийского турнира смешанных пар по керлингу встретятся шведы и американцы.

Великобритания - Швеция 3:9.

С одной стороны (исходя из события группового этапа, в матчах которого британцы потерпели лишь одно поражение) это сенсация. С другой, на второй олимпиаде подряд шведы в полуфинале останавливают британцев.

Италия - США 8:9.

Итальянцы - действующие олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

Спорт
