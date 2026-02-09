Олимпиада. Керлинг. День сюрпризов. В финал вышли пары из Швеции и США
время публикации: 09 февраля 2026 г., 20:48 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 20:48
В финале олимпийского турнира смешанных пар по керлингу встретятся шведы и американцы.
Великобритания - Швеция 3:9.
С одной стороны (исходя из события группового этапа, в матчах которого британцы потерпели лишь одно поражение) это сенсация. С другой, на второй олимпиаде подряд шведы в полуфинале останавливают британцев.
Италия - США 8:9.
Итальянцы - действующие олимпийские чемпионы и чемпионы мира.
Ссылки по теме