09 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. Хоккей. Немки в овертайме победили сборную Франции

Олимпиада 2026
Хоккей
время публикации: 09 февраля 2026 г., 20:24 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 20:24
Олимпиада. Хоккей. Немки в овертайме победили сборную Франции
AP Photo/Carolyn Kaster

В матче женского олимпийского хоккейного турнира немки в овертайме одолели сборную Франции 2:1.

По броскам 47:14 в пользу сборной Германии.

За 35 секунд до первого перерыва Лаура Клюге (Бостон Флит) вывела немок вперед 1:0.

На 49-й минуте Эстель Дювен (Берн) сравняла счет 1:1.

На 62-й минуте победную шайбу забила Катарина Йобст-Смит (Ванкувер Голден Айз).

