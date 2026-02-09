Олимпиада. Хоккей. Немки в овертайме победили сборную Франции
время публикации: 09 февраля 2026 г., 20:24 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 20:24
В матче женского олимпийского хоккейного турнира немки в овертайме одолели сборную Франции 2:1.
По броскам 47:14 в пользу сборной Германии.
За 35 секунд до первого перерыва Лаура Клюге (Бостон Флит) вывела немок вперед 1:0.
На 49-й минуте Эстель Дювен (Берн) сравняла счет 1:1.
На 62-й минуте победную шайбу забила Катарина Йобст-Смит (Ванкувер Голден Айз).
