"Лейпциг" завоевал бронзовые медали. Результаты матчей Бундеслиги

Состоялись матчи тридцать третьего тура чемпионата Германии. "Штутгарт" победил "Байер" 3:1.

Аугсбург - Боруссия (Менхенгладбах) 3:1

"Аугсбург" еще ведет борьбу с "Айнтрахтом" и "Фрайбургом" за место в Лиге конференций. "Боруссии" уже ничего не надо. Можно спокойно доигрывать сещон.

Два мяча забил Михаэль Грегорич.

Хоффенхайм - Вердер (Бремен) 1:0

"Хоффенхайм" ведет борьбу за место в Лиге чемпионов. "Вердер" ведет борьбу за выживание.

"Музыканты" почти весь матч играли в меньшинстве. На пятой минуте был удален Юкинари Сугавара.

На 26-й минуте победный гол забил Базумана Туре.

Штутгарт - Байер (Леверкузен) 3:1

Перед матчем у соперников было по 58 очков. Победа позволила "Штутгарту" подняться на четвертое место (зона Лиги чемпионов).

"Фармацевты" остались на шестом.

Матч начался с грубой ошибки хозяев в центре поля, которая привела к быстрой атаке и голу Алейша Гарсии 0:1.

На 5-й минуте ошиблась защита гостей. Эрмеддин Демирович ударом в дальний угол сравнял счет 1:1. На 45-й минуте Демировича сбили. Максимиллиан Миттельштадт реализовал пенальти 2:1.

На 47-й минуте был отменен гол Демировича из-за офсайда. На 58-й минуте Ундав замкнул прострел 3:1.

Лейпциг - Санкт-Паули (Гамбург) 2:1

"Лейпциг" гарантировал себе бронзовые медали и место в Лиге чемпионов.

Команда из Гамбурга уже не спасется, но ведет борьбу с "Вольфсбургом" и "Хайденхаймом" за 16-е место - право участия в стыковых матчах. 17-18-е места вылетают без дополнительных игр.