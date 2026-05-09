"Лейпциг" завоевал бронзовые медали. Результаты матчей Бундеслиги
Состоялись матчи тридцать третьего тура чемпионата Германии. "Штутгарт" победил "Байер" 3:1.
Аугсбург - Боруссия (Менхенгладбах) 3:1
"Аугсбург" еще ведет борьбу с "Айнтрахтом" и "Фрайбургом" за место в Лиге конференций. "Боруссии" уже ничего не надо. Можно спокойно доигрывать сещон.
Два мяча забил Михаэль Грегорич.
Хоффенхайм - Вердер (Бремен) 1:0
"Хоффенхайм" ведет борьбу за место в Лиге чемпионов. "Вердер" ведет борьбу за выживание.
"Музыканты" почти весь матч играли в меньшинстве. На пятой минуте был удален Юкинари Сугавара.
На 26-й минуте победный гол забил Базумана Туре.
Штутгарт - Байер (Леверкузен) 3:1
Перед матчем у соперников было по 58 очков. Победа позволила "Штутгарту" подняться на четвертое место (зона Лиги чемпионов).
"Фармацевты" остались на шестом.
Матч начался с грубой ошибки хозяев в центре поля, которая привела к быстрой атаке и голу Алейша Гарсии 0:1.
На 5-й минуте ошиблась защита гостей. Эрмеддин Демирович ударом в дальний угол сравнял счет 1:1. На 45-й минуте Демировича сбили. Максимиллиан Миттельштадт реализовал пенальти 2:1.
На 47-й минуте был отменен гол Демировича из-за офсайда. На 58-й минуте Ундав замкнул прострел 3:1.
Лейпциг - Санкт-Паули (Гамбург) 2:1
"Лейпциг" гарантировал себе бронзовые медали и место в Лиге чемпионов.
Команда из Гамбурга уже не спасется, но ведет борьбу с "Вольфсбургом" и "Хайденхаймом" за 16-е место - право участия в стыковых матчах. 17-18-е места вылетают без дополнительных игр.