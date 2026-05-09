Чемпионат Англии. "Челси" прервал "черную серию", но победить "Ливерпуль" не сумел

В стартовом матче тридцать шестого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" и "Челси" сыграли вничью 1:1.

У "Челси" все меньше шансов попасть в зону еврокубков. а у "Ливерпуля" - в тройку призеров.

"Ливерпуль" упустил несколько голевых моментов. "Челси" находится на девятом месте и по итогам тура может опуститься еще ниже. "Синие" сумели прервать серию из шести поражений подряд - худшую с 1952 года.

На 6-й минуте Райан Гравенберх метров с 18 отправил мяч под перекладину 1:0.

Через 6 минут "красные" могли удвоить преимущество. После подачи углового ван Дейк бил метров с 8 - чуть выше.

На 28-й минуте Кукурелья нанес опасный удар в дальний угол. Мамардашвили выручил "Ливерпуль".

На 35-й минуте Энцо Фернандес навесил со штрафного. Защитник не сумел мяч перехватить, но дезориентировал вратаря. Мяч залетел в дальний угол 1:1. На 39-й минуте Энцо Фернандес вышел один на один. Мамардашвили мяч парировал.

На 49-й минуте был отменен гол "Челси" из-за офсайда у Кукурельи.

На 58-й минуте отменен из-за офсайда гол "Ливерпуля".

На 59-й минуте Йоргенсен парировал мяч, летевший в "девятку" после удара Собослаи. На 71-й минуте мяч после удара Собослаи попал в штангу. На 80-й минуте Собослаи навесил. Ван Дейк нанес удар головой. Мяч попал в перекладину.