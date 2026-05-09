Чемпионат Италии. Достижение Джованни Симеоне. Победа "Торино"

В стартовом матче тридцать шестого тура чемпионата Италии "Торино" обыграл "Сассуоло" 2:1.

Соперники находятся в середине турнирной таблицы Серии А и могут спокойно доигрывать чемпионат.

Туринцы не давно вели борьбу за выживание. Но сумели подняться на 12-е место и обезопасили себя.

Хозяева поля могли выйти вперед на 11-й минуте. Мяч после удара Нджие попал в перекладину.

На 51-й минуте гости вышли вперед. Кристиан Тостведт с линии вратарской отправил мяч под перекладину 0:1.

На 66-й Эбоссе навесил. Джованни Симеоне пробил головой. Мяч ударился о газон и влетел под перекладину. Симеоне стал вторым игроком "Торино", забившим в пяти подряд домашних матчах Серии А. Первым был Марко Ферранте в 2000 году.

Через 4 минуты Сапата навесил на дальнюю штангу. Маркус Педерсен оказался один и головой отправил мяч под перекладину 2:1.