последняя новость: 14:59
Чемпионат Испании. Упорная борьба за выживание. Победный гол на 90-й минуте

время публикации: 09 мая 2026 г., 14:20 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 14:20
AP Photo/Joan Monfort

В стартовом матче тридцать пятого тура чемпионата Испании "Леванте" победил "Осасуну" 3:2.

"Леванте" ведет борьбу за выживание, все еще находится в зоне вылета. Но плотность в нижней части большая, и борьба за сохранение места в Примеро обещает быть интересной.

Начало матча было ошеломляющим для хозяев.

Уже на 11-й минуте гости вели 2:0.

Но первый тайм закончился вничью. Дважды отличился Виктор Гарсия. Это его первые голы за "Леванте" в чемпионате.

На 45-й минуте "Осасуна" осталась в меньшинстве. Удален Серхио Эррера.

На 90-й минуте победный гол забил Карл Этта Эйонг (в сентябре перешел из "Вильярреала").

