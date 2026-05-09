Чемпионат Испании. Упорная борьба за выживание. Победный гол на 90-й минуте
время публикации: 09 мая 2026 г., 14:20 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 14:20
В стартовом матче тридцать пятого тура чемпионата Испании "Леванте" победил "Осасуну" 3:2.
"Леванте" ведет борьбу за выживание, все еще находится в зоне вылета. Но плотность в нижней части большая, и борьба за сохранение места в Примеро обещает быть интересной.
Начало матча было ошеломляющим для хозяев.
Уже на 11-й минуте гости вели 2:0.
Но первый тайм закончился вничью. Дважды отличился Виктор Гарсия. Это его первые голы за "Леванте" в чемпионате.
На 45-й минуте "Осасуна" осталась в меньшинстве. Удален Серхио Эррера.
На 90-й минуте победный гол забил Карл Этта Эйонг (в сентябре перешел из "Вильярреала").
