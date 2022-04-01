Конашенков доложил об успехах армии РФ, не комментируя сообщения об ударе ВВС Украины по нефтебазе около Белгорода

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 1 апреля отрапортовал об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины.

Конашенков начал свое выступление со слов о том, что "подразделения ЛНР, продолжая наступление, блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкино".

Далее было заявлено: "За ночь уничтожено до 40 украинских националистов, действовавших в составе 57 отдельной мотопехотной бригады, одну артиллерийскую батарею, две БМП и четыре автомобиля различного назначения. Высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке и один склад горюче-смазочных материалов. Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты в воздухе: один украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Любимовка и 8 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Лисичанск, Донецк, Чернигов, Коросунь, Новомихайловское, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе Ваховка. Оперативно-тактической авиацией поражены 52 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 81 вертолет, 353 беспилотных летательных аппарата, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1711 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждает Конашенков.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, уже по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ сегодня не публикует.

Отметим, что Конашенков не комментировал сообщения о том, что украинские военные вертолеты атаковали нефтебазу в районе российского города Белгород. Хотя во время его доклада именно эта тема была самой обсуждаемой в российском сегменте социальных сетей, в том числе на странице минобороны РФ в соцсети ВКонтакте.