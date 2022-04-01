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NEWSru.co.il :: В мире1 апреля 2022 г., 22:56

Умерла актриса Александра Яковлева, сыгравшая в фильме "Экипаж"

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Умерла актриса Александра Яковлева, сыгравшая в фильме "Экипаж"

1 апреля, на 65-м году жизни, умерла советская и российская актриса Александра Яковлева, сообщает РИА Новости. Последние несколько лет она страдала тяжелым заболеванием.

Александра Яковлева родилась в 1957 году в Калининграде. Ее настоящая фамилия – Иванес, псевдоним она взяла по фамилии деда. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1993 году ушла из кино.

Наибольшую популярность ей принесли работы в картинах "Экипаж", "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцинов".


В 1993-1997 годах Яковлева занималась общественной работой, занимая должности председателя комитета по вопросам культуры и туризма города Калининграда, заместителя мэра Калининграда.

Возглавляла службу по управлению качеством и персоналом в петербургском аэропорту "Пулково", занимала должность заместителя начальника Октябрьской железной дороги по управлению качеством и маркетингу.

7 июня 2012 года была избрана председателем калининградского регионального отделения российской политической партии "Яблоко".

В апреле 2016 года Александра Яковлева заявила о том, что вернулась в актерскую профессию. Сыграла одну из главных ролей в спектакле "Оскар" Санкт-Петербургского малого театра комедии им. Анны Самохиной. В 2016 году на экраны вышел фильм "Экипаж", повторяющий название и основной мотив фильма 1979 года, в котором Александра Яковлева вновь сыграла Тамару –теперь большую чиновницу.

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