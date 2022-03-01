Харьков под обстрелами. Рассказы жителей

Редакция NEWSru.co.il побеседовала с несколькими семьями, которые находятся в Харькове под обстрелами со стороны российской армии. На момент разговора, вечером 28 февраля, ситуация в городе была лучше, чем 1 марта. В настоящий момент из многих районов Харькова сообщается о перебоях с электричеством и связью.

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"Я восемь лет была готова к тому, что мне придется пережить это еще раз"

Елена Знаткова работает в министерстве по делам ветеранов Харьковской области и живет в Харькове с 17-летней дочкой Дарьей. В 2014 году, когда Даше было девять лет, они с мамой бежали из Луганска в Харьков.

"До 2014 года я работала в департаменте образования и науки в Луганской областной администрации. Когда были взяты под контроль часть Луганской и Донецкой области, я не смогла смириться с такой ситуацией. Я люблю свою страну, я давала присягу на верность Украине, и когда после оккупации ко мне пришли на работу и сказали подписать присягу, я отказалась. Около пяти месяцев мы с дочкой прятались у разных людей, а потом смогли выехать в Харьков", – рассказывает Елена.

По словам Знатковой, после выезда в Харьков она осуществляла координацию перемещения вузов из ЛНР и ДНР на территорию Украины. Елена рассказывает, что им удалось перевезти семь университетов. Однако из-за этой деятельности, по словам женщины, она не может вернуться в Луганск. А ее пожилые родители не могут приехать в Харьков, и они не виделись уже восемь лет.

В Харькове Елена и Даша жили сначала по общежитиям, с вещами помогали знакомые, потому что из Луганска, по словам Елены, удалось увезти только ее паспорт и свидетельство о рождении дочери. Но потом Знаткова окончила аспирантуру, и теперь возглавляет отдел помощи ветеранам в Харьковской области.

После вторжения российских войск в Украину Знаткова решила, что не может бросить работу и уехать. Хотела отправить дочь, но за первые два дня не успела, а потом возможности безопасно уехать из города не было.

"Я была готова к этим событиям, к звукам. У меня был готов тревожный чемоданчик. Я была готова и психологически, и логистически. Я все восемь лет была готова к тому, что мне, возможно, придется пережить это еще раз. Мы с дочкой заранее разработали всю логистику, договорились о том, где и в котором часу встречаемся, если обстрел застанет нас в городе. Дома и на работе был минимальный запас сухих продуктов и воды", – рассказывает Елена.

"Когда в пять часов утра произошло вторжение, мы сразу заклеили окна, заложили щели матрасами и одеялами, сделали светомаскировку. Если мы на улице, мы знаем, где наименее опасно во время обстрела. Но сейчас обстрелы такие плотные, что мы не выходим из дома. Дома идем в коридор. По опыту обстрелов в Луганске мы знаем, что от прямого попадания дом может "сложиться", поэтому просто садимся подальше от окон, выключаем свет и молимся".

"Дома есть запас воды, еды и медикаментов. Пока еще есть. С хлебом в городе плохо. Главное, что есть свет и отопление. В 2014-м в Луганске мы два месяца жили без света, связи и горячей воды".

Артем Харчерко, уроженец Харькова, преподаёт в университете историю Украины и курс по истории Холокоста. Харченко также занимается исследованием истории евреев в Российской Империи. У Артема есть жена и восьмилетняя дочь Даша.

Артем сразу сказал, что из Харькова не уедет. Пока уговаривал жену и дочь, возможность уехать пропала. В тот день, когда мы беседовали, Харченко узнал, что при попытке выехать из города на автомобиле российским снарядом был убит его студент.

Семья Харченко живет в частном доме, у них есть подвал, где они, а также семья их друзей (муж, жена, семилетняя дочка и собака) прячутся во время обстрелов. Артем рассказывает, что когда обстрелы стали совсем плотными, дети начали проводить в подвале практически целый день.

"Я вспоминаю классику и пытаюсь для детей превратить это в игру. И пока все держатся довольно неплохо. Только Дарья привередлива в еде, а у нас сейчас плохо с продуктами, которые она любит. Первые несколько дней прицельного огня по жилым кварталам не было, но, видимо, за эти несколько дней они сильно ожесточились, и теперь стреляют уже по жилым районам – были попадания в детский сад, в школы, в больницу, в жилые дома. И если в первые дни по ночам обстрелов не было вообще, то теперь обстрелы стали очень плотными", – говорит Харченко.

Артем рассказывает, что сигнал воздушной тревоги работает в Харькове не по районам, а на весь город. Поэтому трудно сказать, сколько у жителей времени, чтобы спуститься в убежище.

"Харьков огромный город и пока обстреливают не мой район. Думаю, если бы системы залпового огня стреляли прямо по нам, мы не успели бы укрыться", – говорит Артем.

Харченко рассказывает, что у населения русскоязычного по большей части Харькова за последние дни сильно поменялись настроения: многие из тех, кто раньше относились к России вполне лояльно, под обстрелами поменяли свое отношение.

"Это главная ошибка Путина. 2014 год его ничему не научил. Он снова пришел в страну, где его, как он думал, будут встречать с цветами, а встречают с оружием. И не только армия, но и мирное население. У нас сразу образовались патрули среди жителей, население объединилось и вылавливало диверсантов", – говорит Артем.

"Я все думал, смогу ли я простить русским то, что вынужден в 4 часа утра будить ребенка и тащить в подвал. Я всю жизнь считал себя гуманистом, поэтому в эти дни все время задаю себе страшные вопросы. Можно ли жалеть русских солдат? Было бы мне жаль, если бы Россия была уничтожена? Я пришел к выводу, что мне не нравится такое понятие как коллективная ответственность. Да, любой солдат, пришедший сюда с оружием, может быть убит, если не сдастся в плен. Но должны ли за действия безумного тирана страдать мои российские друзья, которые ходят на демонстрации? Или даже остальные россияне, которые одурманены пропагандой и находятся в заложниках этого режима? И я прихожу к выводу, что не хочу формировать в себе ненависть".

Беседовала Алла Гаврилова