В результате ракетного обстрела Одессы погиб 13-летний ребенок

В результате ракетного обстрела Одессы, осуществленного российскими войсками вечером 2 мая, погиб 13-летний подросток. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Он также написал о ранении 17-летней девушки.

Ранее СМИ сообщили о мощном взрыве, прогремевшем в Одессе. Ему предшествовал сигнал воздушной тревоги. Представители областной военной администрации сообщили, что удар был нанесен по инфраструктурному объекту, под обстрел также попало "религиозное сооружение".