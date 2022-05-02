Иерусалим:
13 - 27°
Тель-Авив:
17 - 24°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире2 мая 2022 г., 20:23

В результате ракетного обстрела Одессы погиб 13-летний ребенок

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В результате ракетного обстрела Одессы погиб 13-летний ребенок

В результате ракетного обстрела Одессы, осуществленного российскими войсками вечером 2 мая, погиб 13-летний подросток. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Он также написал о ранении 17-летней девушки.

Ранее СМИ сообщили о мощном взрыве, прогремевшем в Одессе. Ему предшествовал сигнал воздушной тревоги. Представители областной военной администрации сообщили, что удар был нанесен по инфраструктурному объекту, под обстрел также попало "религиозное сооружение".


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 02 мая 2022
Одесса подверглась ракетному обстрелу, есть погибшие и раненые

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:23 В результате ракетного обстрела Одессы погиб 13-летний ребенок
19:53 Одесса подверглась ракетному обстрелу, есть погибшие и раненые
17:41 Глава МИД Швеции не сомневается: Финляндия вот-вот вступит в NATO
16:50 Телефон премьер-министра Испании был взломан с помощью израильского ПО
13:20 ООН: около 5,5 млн беженцев покинули Украину после начала войны
13:13 В Одессе сообщают об обстреле моста через Днестровский лиман
12:30 Продолжается эвакуация мирных жителей из Мариуполя в Запорожье
12:24 Обстрелы "Азовстали" продолжаются, эвакуация приостановлена
11:26 Минобороны РФ: за сутки поражены 38 военных объектов Украины
10:39 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 68-й день войны
Загрузка...