В результате ракетного обстрела Одессы погиб 13-летний ребенок
В результате ракетного обстрела Одессы, осуществленного российскими войсками вечером 2 мая, погиб 13-летний подросток. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
Он также написал о ранении 17-летней девушки.
Ранее СМИ сообщили о мощном взрыве, прогремевшем в Одессе. Ему предшествовал сигнал воздушной тревоги. Представители областной военной администрации сообщили, что удар был нанесен по инфраструктурному объекту, под обстрел также попало "религиозное сооружение".
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// NEWSru.co.il // В мире // 02 мая 2022
Одесса подверглась ракетному обстрелу, есть погибшие и раненые
Одесса подверглась ракетному обстрелу, есть погибшие и раненые