Российские военные возобновили штурм мариупольской "Азовстали", где остаются сотни гражданских
Во вторник, 3 мая, российские военные возобновили штурм территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Новый этап штурма начался с длительной бомбардировки, после чего начался активный обстрел наземными силами ДНР и РФ.
Информацию о штурме подтверждает командование полка "Азов".
Начальник патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин, который участвует в обороне Мариуполя, сообщил редакции NEWSru.co.il, что на территории "Азовстали" остаются сотни гражданских, в том числе раненые.
Российская сторона, в свою очередь, заявляет, что ВС РФ и ДНР начали уничтожать "огневые позиции "Азова" и ВСУ" после того, как украинская сторона якобы нарушила "режим тишины".
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