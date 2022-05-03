Пресс-секретарь Пентагона: "Большинство гаубиц уже в Украине"

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби посвятил значительную часть своего брифинга российско-украинской войне и связанным с ней вопросам, таким как возможное вступление Швеции и Финляндии в NATO.

Кирби был задан вопрос, связана ли задержка в поставках артиллерии Тайваню с тем, что американская оружейная промышленность выполняет украинские заказы. Он ответил: США предоставляют Украине часть собственного арсенала вооружений.

При этом он заявил, что значительное большинство из 90 гаубиц, которые администрация планировала направить в Украину, уже находится в этой стране. "Поставки идут в неплохом темпе", - отметил представитель Пентагона.

Кирби не стал подтверждать сообщения об ухудшении состояния здоровья президента России Владимира Путина, а за подробностями перемещений начальника российского генерального штаба посоветовал обратиться в министерство обороны Украины.

Не стал он комментировать и процесс вступления в альянс Финляндии и Швеции, ограничившись заявлением, что США поддерживают проводимую NATO политику открытых дверей. Кирби отметил, что США не видят признаков, что Китай оказывает России помощь в войне с Украиной.