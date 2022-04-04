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NEWSru.co.il :: В мире4 апреля 2022 г., 15:51

Минкульт: за 40 дней войны в Украине погибли 18 журналистов

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Минкульт: за 40 дней войны в Украине погибли 18 журналистов

Министерство культуры и информационной политики Украины в понедельник, 4 апреля, сообщило, что за время войны в Украине (с 24.02.2022) погибли 18 журналистов (из которых 15 мужчин и 3 женщины), еще трое пропали без вести, восемь сотрудников СМИ похищены российскими военными (4 мужчины и 4 женщины), 13 получили ранения, подверглись запугиванию 15 журналистов.

"Работа журналистов во время войны – это передовая. Представители СМИ часто не только физически находятся на фронте и освещают ход военных событий, но и являются воинами информационного фронта. Сегодня они развенчивают бесконечную абсурдную кремлевскую ложь. Мы глубоко ценим вклад каждого в нашу общую борьбу на информационном фронте против кровожадного врага", – говорится в заявлении министерства культуры и информационной политики Украины, цитируемом агентством "Интерфакс-Украина".


По данным генеральной прокуратуры Украины, российскими военными совершены 74 преступления в отношении представителей СМИ, среди которых 19 в отношении граждан других государств (Великобритания – 5, Чехия – 2, США – 2, Дания – 2, ОАЭ – 2, РФ – 2, Ирландия – 1, Швейцария – 1, Франция – 1, Литва – 1).

Кроме того, зафиксировано по меньшей мере семь фактов обстрелов, которые привели к повреждению или уничтожению телебашен, а также зафиксировано 22 блокировки и кибератаки на СМИ.

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