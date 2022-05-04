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NEWSru.co.il :: В мире4 мая 2022 г., 06:58

Армия КНДР осуществила очередной запуск ракеты в направлении Японского моря

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Армия КНДР осуществила очередной запуск ракеты в направлении Японского моря

В среду, 4 мая, объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что зафиксирован очередной запуск ракеты с территории КНДР в направлении Японского моря. Судя по имеющимся сведениям, речь идет об испытании баллистической ракеты.

Последствия испытаний уточняются. Сведений о причиненном ущербе не поступало.

Отмечается, что это 14-й запуск ракет северокорейскими военными в 2022 году.


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