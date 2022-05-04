Армия КНДР осуществила очередной запуск ракеты в направлении Японского моря

В среду, 4 мая, объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что зафиксирован очередной запуск ракеты с территории КНДР в направлении Японского моря. Судя по имеющимся сведениям, речь идет об испытании баллистической ракеты.

Последствия испытаний уточняются. Сведений о причиненном ущербе не поступало.

Отмечается, что это 14-й запуск ракет северокорейскими военными в 2022 году.