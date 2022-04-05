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NEWSru.co.il :: В мире5 апреля 2022 г., 22:49

Полиция Германия ликвидировала российскую дракнет-площадку Hydra, отключив ее сервера

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Полиция Германия ликвидировала российскую дракнет-площадку Hydra, отключив ее сервера

Полиция Германии сообщила об изъятии серверов, обеспечивавших работу даркнет-сети Hydra ("Гидра"), крупнейшей российской площадки по торговле наркотиками, оружием, нелегальным программным обеспечением.

Операция по уничтожению "Гидры" проводилась прокуратурой Франкфурта-на-Майне и центральным управлением по борьбе с киберпреступностью. Федеральное управление уголовной полиции на своем сайте сообщило, что вместе с серверами были изъяты биткоины стоимостью 23 млн евро.

Вскоре после этого сообщения министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении российской даркнет-сети.


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