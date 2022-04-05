В России вступило в силу решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался удовлетворить апелляционную жалобу на решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". На сайте "Мемориала" говорится, что решение о его ликвидации вступило в силу и сайт прекращает обновляться.

В Telegram-канале организации говорится, что решение еще может быть обжаловано во втором кассационном суде в течение полугода. "Еще увидимся, а Россия будет свободной!".

Сайт "Медуза" напоминает, что 28 декабря Верховный суд России потановил ликвидировать "Международный мемориал", а на следующий день мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении правозащитного центра "Мемориал".

Ликвидацию организации инициировала прокуратура, заявившая, что "Мемориал" нарушает российское законодательство об иноагентах.

Обе организации обжаловали решение судов. 28 февраля Верховный суд признал законной ликвидацию "Международного мемориала", решение об этом вступило в силу в тот же день. С 28 февраля сайт "Международного мемориала" не обновляется.