Источник: режим прекращения огня на "Азовстали" не объявлен
Начальник патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин, который участвует в обороне Мариуполя, сообщил редакции NEWSru.co.il, что, вопреки заявлениям российской стороны, штурм "Азовстали" войсками РФ продолжается.
"Сегодня, согласно договоренности с россиянами, должен был быть объявлен режим прекращения огня. Режим прекращения огня не объявлен. Штурмовые группы постоянно идут на наши позиции. Где-то продавливают... Ситуация усугубляется с каждым часом. Раненых у нас становится с каждым днем всё больше", – говорит наш собеседник.
По оценке Вершинина, пока нет никаких признаков того, что штурм "Азовстали" будет приостановлен и появится возможность для эвакуации гражданских и раненых.
Вечером 4 мая министерство обороны РФ объявляло, что 5-7 мая с 08.00 до 18.00 для эвакуации с "Азовстали" будет открыт "гуманитарный коридор". Судя по словам Вершинина, это так и не произошло.
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