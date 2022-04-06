МВД Беларуси сообщило о задержании "партизан", пытавшихся остановить поезда, идущие в Украину

В среду, 6 апреля, министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержании четырех человек, обвиняемых в "терроризме на железной дороге". Об этом сообщает сайт РБК-Украина со ссылкой на БелТА.

"В ночь на 30 марта совместно с Комитетом госбезопасности при силовой поддержке СОБРа задержаны три жителя Бобруйска 27 и 28 лет, причастных к уничтожению двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами. Аппаратура, обеспечивающая движение железнодорожных составов, сломана и сожжена ими 28 марта", - сообщил замминистра Геннадий Казакевич. Он добавил, что 1 апреля в Борисовском районе был задержан еще один человек.

Telegram-канал белорусской мониторинговой группы Беларускi Гаюн пишет, что партизанам, которые не оказывали сопротивления, целенаправленно стреляли в коленные суставы.