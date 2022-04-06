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NEWSru.co.il :: В мире6 апреля 2022 г., 17:36

ООН: в результате действий российских войск в Украине погибли не менее 130 детей

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ООН: в результате действий российских войск в Украине погибли не менее 130 детей

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR), опубликованным 6 апреля, в Украине с начала войны погибли не менее 1563 гражданских лиц. Еще 2213 человек были ранены.

По данным агентства, были убиты 379 мужчин, 237 женщин, 24 девочки, 43 мальчика. У агентства пока нет подробных данных еще о 817 погибших взрослых и 63 детях.

Большинстве случаев гражданские лица были убиты в результате применения оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, в том числе в результате применения тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, а также ракетных обстрелов и авиаударов.


При этом в сообщении говорится, что эти цифры могут быть намного больше, так как затруднено получение данных из мест боевых действий.

В отчете указывается, что сообщения о большом количестве жертв среди мирного населения поступали из городов Мариуполь, Волноваха, Изюм, Попасная, Бородянка.

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