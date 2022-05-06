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NEWSru.co.il :: В мире6 мая 2022 г., 14:16

Полиция: во Львове задержаны экс-чиновник и журналист, подозреваемые в торговле "гуманитаркой" и присвоении помощи для ВСУ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Полиция Украины сообщает о задержании двоих украинских граждан, 43-летнего жителя Львова и 34-летнего жителя Киева, подозреваемых в торговле гуманитарной помощью. Операция проводилась совместно со Службой безопасности Украины.

"В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали факты торговли злоумышленниками – один из которых является президентом инвестиционной компании, а другой является главным редактором информационного издания – гуманитарной помощью. Эта помощь была передана неравнодушными гражданами Украины и иностранцами бесплатно бойцам, которые с оружием в руках защищают нас от российских захватчиков, а также пострадавшим от войны", – говорится в сообщении полиции Украины.

В частности, задержанных подозревают в попытке реализации защитных касок и бронежилетов на сумму 550 тысяч гривен (около $19000).

В случае признания вины подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

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