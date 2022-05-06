Полиция: во Львове задержаны экс-чиновник и журналист, подозреваемые в торговле "гуманитаркой" и присвоении помощи для ВСУ

Полиция Украины сообщает о задержании двоих украинских граждан, 43-летнего жителя Львова и 34-летнего жителя Киева, подозреваемых в торговле гуманитарной помощью. Операция проводилась совместно со Службой безопасности Украины.

"В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали факты торговли злоумышленниками – один из которых является президентом инвестиционной компании, а другой является главным редактором информационного издания – гуманитарной помощью. Эта помощь была передана неравнодушными гражданами Украины и иностранцами бесплатно бойцам, которые с оружием в руках защищают нас от российских захватчиков, а также пострадавшим от войны", – говорится в сообщении полиции Украины.

В частности, задержанных подозревают в попытке реализации защитных касок и бронежилетов на сумму 550 тысяч гривен (около $19000).

В случае признания вины подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.