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NEWSru.co.il :: В мире7 апреля 2022 г., 22:59

ЕС и США ввели новые санкции против России

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ЕС и США ввели новые санкции против России

В четверг, 7 апреля, Европейский Союз утвердил пятый пакет санкций против РФ, а также против российских олигархов, промышленников, пропагандистов, военного аппарата и аппарата безопасности.

Санкции включают: запрет импорта угля; замораживание счетов банков России; запрет на поставки оружия в Россию; запрет захода в порты ЕС судов под российским флагом; запрет экспорта высокотехнологичных товаров; запрет на деятельность транспортных компаний из России и Беларуси; новые ограничения будут введены против российских бизнесменов, журналистов, военных и сотрудников служб безопасности, а также предприятия, связанные с войной в Украине, передает агентство УНIАН.

Евросоюз согласился заблокировать активы ряда российских банков, ввести эмбарго против РФ на поставки оружия и запретить экспорт ряда товаров в РФ, включая высокотехнологичные товары.


В то же время Сенат США проголосовал за исключение России и Беларуси из режима наибольшего благоприятствования в торговле и за запрет импорта нефти из РФ. Принятие этого закона предполагает потенциальное увеличение пошлин на экспорт товаров из указанных стран в США, отмечает "Голос Америки". Теперь законопроект направляется на рассмотрение Палаты представителей. Затем документ будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену.

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