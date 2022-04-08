Британия поставит Украине дополнительное вооружение после "бесстыдного удара по Краматорску"

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что после "бесстыдного" ракетного удара по вокзалу в Краматорске принял решение поставить Украине дополнительное вооружение, сообщает ВВС.

В частности, речь идет о противовоздушных и противотанковых системах, сообщил Джонсон.

Незадолго перед этим министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил о поставке в Украину бронированных машин типа Mastiff.

"Мы направим бронированные автомобили, такие как Mastiff, чтобы обеспечить Украине подобную поддержку, - сказал Уоллес. - Крайне важно, чтобы мы продолжали делать все возможное для помощи Украине. И там, где они просят нас о каким-либо оборудования, то если оно у нас есть или мы можем помочь другим обеспечить его, мы это сделаем".

Напомним, в пятницу, 8 апреля, российские военные обстреляли железнодорожный вокзал города Краматорск Донецкой области. Ракета попала во временный зал ожидания, где находились сотни людей, ожидавших эвакуационного поезда.

Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко заявил, что в результате обстрела вокзала в Краматорске погибли не менее 50 человек, из них пятеро – дети. Еще 98 человек доставлены в больницы.

Как сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, на момент удара по вокзалу велась эвакуация населения и на вокзале находились почти 4000 гражданских лиц, среди которых большинство – женщины и дети.