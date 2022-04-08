Евросоюз опубликовал дополнения к пятому пакету санкций
В пятницу, 8 апреля, Евросоюз опубликовал дополнение к пятому пакету санкций.
В дополнительный санкционный список, среди прочих, внесены:
дочери Путина Мария Воронцова и Катерина Тихонова;
российские олигархи Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги, Кирилл Шамалов, Саид Керимов;
глава Сбербанка Герман Греф;
пропагандист Алексей Пиманов;
главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин;
гендиректор ВГТРК Олег Добродеев;
главред "Московского комсомольца" Павел Гусев;
представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Евросоюз также заморозил активы ВТБ, "Новикомбанка", "Совкомбанка", "Открытия", а также 14 российских промышленных и транспортных компаний.
Пятый пакет санкций против РФ предусматривает запрет на экспорт из ЕС высокотехнологичной продукции и импорт ряда товаров из России, включающих древесину и цемент. Причина усиления санкций: продолжающаяся агрессия РФ против Украины.
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