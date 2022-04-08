Евросоюз опубликовал дополнения к пятому пакету санкций

В пятницу, 8 апреля, Евросоюз опубликовал дополнение к пятому пакету санкций.

В дополнительный санкционный список, среди прочих, внесены:



дочери Путина Мария Воронцова и Катерина Тихонова;

российские олигархи Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги, Кирилл Шамалов, Саид Керимов;

глава Сбербанка Герман Греф;

пропагандист Алексей Пиманов;

главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин;

гендиректор ВГТРК Олег Добродеев;

главред "Московского комсомольца" Павел Гусев;

представитель Минобороны Игорь Конашенков.



Евросоюз также заморозил активы ВТБ, "Новикомбанка", "Совкомбанка", "Открытия", а также 14 российских промышленных и транспортных компаний.

Пятый пакет санкций против РФ предусматривает запрет на экспорт из ЕС высокотехнологичной продукции и импорт ряда товаров из России, включающих древесину и цемент. Причина усиления санкций: продолжающаяся агрессия РФ против Украины.