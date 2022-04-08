Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко заявил, что в результате обстрела вокзала в Краматорске погибли не менее 50 человек, из них пятеро – дети. Еще 98 человек доставлены в больницы.

Напомним, в пятницу, 8 апреля, российские военные обстреляли железнодорожный вокзал города Краматорск Донецкой области. Ракета попала во временный зал ожидания, где находились сотни людей, ожидавших эвакуационного поезда.

Как сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, на момент удара по вокзалу велась эвакуация населения и на вокзале находились почти 4000 гражданских лиц, среди которых большинство – женщины и дети.

Глава "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что в результате ракетного обстрела вокзала Краматорска погибло больше 30 человек и больше 100 получили ранения. "Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск", – написал он.

Позднее Камышин написал: "От обстрела российскими войсками вокзала Краматорск по оперативным данным погибли как минимум два ребенка. Тем более цинично выглядит надпись "за детей" на российской ракете".

Власти РФ заявляют, что российские военные не обстреливали вокзал Краматорска. Государственные СМИ России цитируют заявление представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, утверждающего, что украинские военные выпустили ракету "Точка-У" по вокзалу в Краматорске.