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NEWSru.co.il :: В мире8 апреля 2022 г., 21:46

Минобороны РФ: за сутки поражены более 50 военных объектов Украины, в том числе "склад вооружения в Одесской области"

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Генерал-майор Игорь Конашенков

Российским ударом высокоточными ракетами был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в Одесской области, заявил в пятницу, 8 апреля, вечером, официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Отметим, что, по данным украинских источников, речь идет о поселке Красноселка под Одессой. При этом местные жители утверждают, что в населенном пункте не было никаких военных объектов.

Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков добавил, что также уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области. По словам Конашенкова, за последние сутки оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины.


"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 126 самолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 2024 танка и других боевых бронированных машин, 225 установок реактивных систем залпового огня, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1923 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

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