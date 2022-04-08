Минобороны РФ: за сутки поражены более 50 военных объектов Украины, в том числе "склад вооружения в Одесской области"

Российским ударом высокоточными ракетами был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в Одесской области, заявил в пятницу, 8 апреля, вечером, официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Отметим, что, по данным украинских источников, речь идет о поселке Красноселка под Одессой. При этом местные жители утверждают, что в населенном пункте не было никаких военных объектов.

Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков добавил, что также уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области. По словам Конашенкова, за последние сутки оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 126 самолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 2024 танка и других боевых бронированных машин, 225 установок реактивных систем залпового огня, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1923 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.