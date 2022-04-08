44-й день войны. Генштаб ВСУ опубликовал сводку о ходе боевых действий

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вечером в пятницу, 8 апреля, опубликовал очередную сводку о положении дел на фронтах и ходе боевых действий.

По данным генштаба ВСУ, продолжаются попытки наступления российских войск в направлении Попасной и Северодонецка.

В южном направлении российские военные ведут боевые действия в районе населенного пункта Александровка. На Слобожанском направлении российские военные продолжают блокировать Харьков, осуществляя обстрелы жилых кварталов артиллерией, системами залпового огня и крупнокалиберными минометами.

Россия полностью вывела подразделения своих войск с территории Сумской области, сообщает ВСУ.

Генштаб ВСУ утверждает, что, согласно оперативной информации, более 80 процентов личного состава некоторых российских подразделений не хотят участвовать в дальнейших боевых действиях, а командиры российских воинских частей запретили выпускать военнослужащих, у которых истекли контракты, до окончания "специальной военной операции".