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NEWSru.co.il :: В мире8 апреля 2022 г., 21:39

44-й день войны. Генштаб ВСУ опубликовал сводку о ходе боевых действий

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44-й день войны. Генштаб ВСУ опубликовал сводку о ходе боевых действий

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вечером в пятницу, 8 апреля, опубликовал очередную сводку о положении дел на фронтах и ходе боевых действий.

По данным генштаба ВСУ, продолжаются попытки наступления российских войск в направлении Попасной и Северодонецка.

В южном направлении российские военные ведут боевые действия в районе населенного пункта Александровка. На Слобожанском направлении российские военные продолжают блокировать Харьков, осуществляя обстрелы жилых кварталов артиллерией, системами залпового огня и крупнокалиберными минометами.


Россия полностью вывела подразделения своих войск с территории Сумской области, сообщает ВСУ.

Генштаб ВСУ утверждает, что, согласно оперативной информации, более 80 процентов личного состава некоторых российских подразделений не хотят участвовать в дальнейших боевых действиях, а командиры российских воинских частей запретили выпускать военнослужащих, у которых истекли контракты, до окончания "специальной военной операции".

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