Зеленскому передан опросник, "приближающий Украину к статусу кандидата в члены ЕС"

8 апреля Киев посетила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, приближающий Украину к статусу кандидата в члены ЕС, сообщает ВВС.

Выступая на совместной пресс-конференции с Зеленским, она сказала, что Евросоюз готов всемерно поддерживать Украину с тем, чтобы процесс занял недели, а не годы.

"Мы знаем многое друг о друге, потому что все последние годы мы работаем вместе настолько интенсивно, что это будет не так, как обычно - не годы на то, чтобы сформировать это мнение, - я думаю, это будет вопросом недель, если мы будем работать сообща", - сказала она, обращаясь к Владимиру Зеленскому.

Она заверила своего собеседника, что Россия будет все глубже погружаться в экономический, финансовый и технологический упадок, в то время как Украина будет маршем двигаться к европейскому будущему. Приняв из рук главы Еврокомиссии опросник в конверте, Зеленский заверил журналистов, что он будет заполнен в течение недели.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель добавил, что ЕС выделит более 7 млн евро, чтобы помочь Украине собрать и представить в Международном уголовном суде доказательства совершенных Россией военных преступлений.

Он также сообщил, что представители Евросоюза вскоре вернутся в Киев и что за ними последуют и сотрудники посольств, ранее эвакуированных из украинской столицы.