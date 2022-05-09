Британский министр обороны: Путин подражает фашизму

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил 9 мая в лондонском Военном музее с речью, в которой провел параллель между поверженным германским нацизмом и путинским режимом в России.

"В ходе вторжения в Украину Путин и его ближний круг генералов подражают фашизму, тирании 77-летней давности. Он повторяет ошибки тоталитарных режимов прошлого века", - заявил британский министр, добавив, что генералов может ждать военный трибунал.

"Они соучастники того, что сделал Путин – он украл героическую историю предков, сражавшихся против безжалостных агрессоров, принесших себя в жертву во имя наивысшей цели. Для них и для Путина не будет Дня победы – только позор неминуемого поражения в Украине", - сказал Уоллес.

Он обвинил российскую армию в совершении военных преступлений на украинской территории – включая целенаправленные злодеяния против женщин и детей. Однако российские генералы еще и опозорили звание профессиональных военных, бросая солдат на произвол судьбы и используя их как пушечное мясо.