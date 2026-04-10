Белый дом: Трамп примет только ту сделку, которая ставит Америку на первое место

"Президент Трамп имеет опыт заключения выгодных сделок в интересах Соединенных Штатов и американского народа, и он примет только ту сделку, которая ставит Америку на первое место", – заявила в пятницу, 10 апреля, представитель Белого дома Анна Келли.

"Президент оптимистично настроен на достижение соглашения, которое может привести к прочному миру на Ближнем Востоке", – заявила Келли накануне субботних переговоров США и Ирана в Пакистане.

В состав американской делегации войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также их представители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и минобороны.