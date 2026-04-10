Трамп о переговорах в Пакистане: "Скоро все станет ясно"
время публикации: 10 апреля 2026 г., 19:20 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 19:40
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию New York Post заявил, что американские военные корабли в настоящее время пополняют свой арсенал "лучших боеприпасов".
По словам главы Белого дома, это необходимо для возобновления ударов по Ирану в случае провала переговоров в Пакистане.
На вопрос о том, верит ли он в успех дипломатического процесса, Трамп ответил в своем характерном стиле: "Мы выясним это в течение 24 часов. Скоро все станет ясно".