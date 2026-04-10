Медведев стал главным редактором школьных учебников по обществознанию

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов. РИА Новости уточняет, что "работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе".

Власти России в 2023 году обновили учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. В написании учебников участвовал помощник президента РФ Владимир Мединский.