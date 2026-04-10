Минюст РФ внес в реестр "иноагентов" филолога Ивана Толстого

Министерство юстиции РФ добавило в реестр "иностранных агентов" филолога и историка литературы Ивана Толстого, внука русского и советского писателя Алексея Толстого.

По мнению ведомства, Иван Толстой "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине".

Также в обновленный список "иноагентов" попали: электоральный эксперт Роман Удот; основатель паблика "Азиаты России" Василий Матенов; общественный деятель Ризван Кубакаев; активистка Феминистского антивоенного сопротивления Лилия Вежеватова; проект "Татар Шурасы".