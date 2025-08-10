"Мисс США" обвиняет конгрессмена в сексуальном шантаже

25-летняя обладательница титула "Мисс США" Линдси Лэнгстон, победившая на всеамериканском конкурсе красоты в октябре 2024 года, обвиняет 45-летнего конгрессмена-республиканца Кори Миллса в сексуальном шантаже. Об этом на минувшей неделе написало издание New York Post.

Согласно указанному источнику, в офис шерифа округа Колумбия (штат Флорида) 14 июля адвокатом Энтони Сабатини была передана жалоба Лэнгстон, в которой сообщается, что у нее были отношения с Миллсом, которые она разорвала из-за измены с его стороны, после чего конгрессмен угрожал опубликовать ее интимные видеоролики и обнаженные фотографии, а также "причинить вред любому мужчине", с которым она будет встречаться в будущем. В жалобе говорится, что "с 20 февраля 2025 года Кори неоднократно связывался с Линдси через различные аккаунты, угрожая опубликовать ее голые фотографии и видеозаписи, в том числе видеозаписи, где показаны сексуальные сцены".

В публикации сказано, что Линдси Лэнгстон и Кори Миллс встречались с ноября 2021 года и жили в одном доме в Нью-Смирна-Бич, штат Флорида, с мая 2024 года после того, как конгрессмен заявил, что завершил свой развод с бывшей женой Раной аль-Саади.

В феврале 2025 года Сара Равиани, ирано-американская республиканская активистка, сообщила, что пострадала в результате нападения со стороны Кори Миллса. Позже она отказалась от своих показаний, но скандал погасить не удалось. Линдси Лэнгстон после публикаций по поводу этого скандала потребовала объяснений от Кори Миллса, и тот заверил ее, что никаких романтических отношений с Равиани у него не было. Но Лэнгстон нашла в соцсетях их общие фотографии, а также аккаунт другой женщины, позировавшей вместе с Миллсом.

New York Post также пишет, что редакции не удалось получить документальных подтверждений развода Кори Миллса и Раны аль-Саади.