x
10 августа 2025
|
последняя новость: 09:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 августа 2025
|
10 августа 2025
|
последняя новость: 09:01
10 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Европейские страны против саммита Трамп-Путин: "Нельзя обсуждать мир в Украине без Украины"

Россия
Украина
Война в Украине
Европейский Союз
время публикации: 10 августа 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 08:41
Европейские страны против саммита Трамп-Путин: "Нельзя обсуждать мир в Украине без Украины"
AP Photo/Vitalii Nosach

Европейские союзники Украины в преддверии переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа опубликовали заявление, в котором говорится о недопустимости обсуждения российско-украинского урегулирования без участия Украины.

"Нельзя обсуждать мир в Украине без Украины. Только поддержка Украины и давление на Россию позволят достичь результатов", – говорится в заявлении, подписанном лидерами Франции, Великобритании, Польши, Германии, Италии, Финляндии и Европейского союза.

Ранее на предложение Дональда Трампа о возможном обмене территориями между Россией и Украиной ответил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер заявил, что это противоречит конституции: "Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут".

Напомним, что согласно официальным источникам, встреча Трампа и Путина состоится 15 августа на Аляске. Главным вопросом на ее повестке дня станет урегулирование в Украине.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 августа 2025

Согласована встреча Трампа и Путина на Аляске
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 августа 2025

Трамп намерен встретиться с Путиным и Зеленским на следующей неделе