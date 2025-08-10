Европейские страны против саммита Трамп-Путин: "Нельзя обсуждать мир в Украине без Украины"

Европейские союзники Украины в преддверии переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа опубликовали заявление, в котором говорится о недопустимости обсуждения российско-украинского урегулирования без участия Украины.

"Нельзя обсуждать мир в Украине без Украины. Только поддержка Украины и давление на Россию позволят достичь результатов", – говорится в заявлении, подписанном лидерами Франции, Великобритании, Польши, Германии, Италии, Финляндии и Европейского союза.

Ранее на предложение Дональда Трампа о возможном обмене территориями между Россией и Украиной ответил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер заявил, что это противоречит конституции: "Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут".

Напомним, что согласно официальным источникам, встреча Трампа и Путина состоится 15 августа на Аляске. Главным вопросом на ее повестке дня станет урегулирование в Украине.