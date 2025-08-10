x
10 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб пепла на высоту более 3 км

Извержения вулканов
Япония
время публикации: 10 августа 2025 г., 07:01 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 07:07
В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб пепла на высоту более 3 км
Japan Meteorological Agency via AP

Крайне активный вулкан Симмоэ на юго-западном японском острове Кюсю выбросил столб раскаленного пепла и дыма на высоту более 3 км. Зону к северо-востоку от его кратера на расстоянии 14 км засыпает мелкими камнями и пемзой, сообщает телеканал NHK.

Местные власти предупреждают об опасности выброса потока лавы, передает ТАСС.

Вулкан Симмоэ высотой 1420 м сотрясают землетрясения с конца июня 2025 года. Он несколько раз извергался с октября 2017 года, а выбросы пепла из его кратера неоднократно приводили к перебоям в местном авиационном сообщении.

Всего в Японии насчитывается около 50 действующих вулканов.

Мир
