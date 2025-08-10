В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб пепла на высоту более 3 км
Крайне активный вулкан Симмоэ на юго-западном японском острове Кюсю выбросил столб раскаленного пепла и дыма на высоту более 3 км. Зону к северо-востоку от его кратера на расстоянии 14 км засыпает мелкими камнями и пемзой, сообщает телеканал NHK.
Местные власти предупреждают об опасности выброса потока лавы, передает ТАСС.
Вулкан Симмоэ высотой 1420 м сотрясают землетрясения с конца июня 2025 года. Он несколько раз извергался с октября 2017 года, а выбросы пепла из его кратера неоднократно приводили к перебоям в местном авиационном сообщении.
Всего в Японии насчитывается около 50 действующих вулканов.