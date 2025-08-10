x
Мир
Мир

Генштаб ВСУ: ночью были перехвачены 70 из 100 российских БПЛА

Война в Украине
Беспилотники
время публикации: 10 августа 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 10:02
Генштаб ВСУ: ночью были перехвачены 70 из 100 российских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь 10 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 100 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО перехватили 70 беспилотников, запущенных российскими военными.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы прямые попадания БПЛА в 12 локациях в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях, а также падение фрагментов в трех локациях. Причинен ущерб.

Мир
