Генштаб ВСУ: ночью были перехвачены 70 из 100 российских БПЛА
время публикации: 10 августа 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 10:02
Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь 10 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 100 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.
Украинские ПВО перехватили 70 беспилотников, запущенных российскими военными.
Украинская сторона сообщает, что зафиксированы прямые попадания БПЛА в 12 локациях в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях, а также падение фрагментов в трех локациях. Причинен ущерб.