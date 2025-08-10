Генштаб ВСУ: ночью были перехвачены 70 из 100 российских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь 10 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 100 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО перехватили 70 беспилотников, запущенных российскими военными.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы прямые попадания БПЛА в 12 локациях в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях, а также падение фрагментов в трех локациях. Причинен ущерб.