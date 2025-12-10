Пассажиры пропавшей израильской яхты – жители Галилеи

Разрешена к публикации информация о том, что трое из четырех мужчин, находящихся на борту яхты, связь с которой была потеряна около суток назад, – жители деревни Шибли Умм аль-Ганам в Галилее. Четвертый – капитан судна, житель Хайфы.

Яхта вышла в море несколько дней назад из Ашдода и направилась к берегам Кипра, несмотря на приближение шторма "Байрон". Существуют опасения за жизнь находящихся на борту.

В поисково-спасательных работах участвуют команды из Кипра, Греции и Израиля. Согласно публикациям, в них участвуют израильские вертолеты и спецназ ВМС – 13-я флотилия. Скорость ветра в районе поисков достигает 100 километров в час, а высота волн – 1,8 метров.