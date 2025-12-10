x
Мир

СБУ сообщила о задержании в Одессе судна, входящего в российский "теневой флот"

Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 10 декабря 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 14:53
СБУ сообщила о задержании в Одессе судна, входящего в российский "теневой флот"
Пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что в порту Одессы задержано иностранное судно, входившее в "теневой флот" России и перевозившее сельскохозяйственную продукцию, произведенную в оккупированном Крыму.

"Согласно материалам дела, владелец корабля находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины. Чтобы их обойти, он регулярно менял название судна и формальных бенефициаров из третьих стран", – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram.

Сухогруз, следовавший под флагом одной из африканских стран, прибыл в Одессу, чтобы вывести партию стальных труб. На его борту находились капитан и 16 членов экипажа – граждане государств Ближнего Востока. На судно наложен арест.

Как сообщает СБУ, еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно по меньшей мере семь раз заходило в Севастополь, чтобы вывести крымскую сельскохозяйственную продукцию. Так, в январе 2021 года оно вывезло из Крыма 7000 тонн зерна.

Мир
