10 декабря 2025
10 декабря 2025
Мир

Кипр
Погода
Средиземное море
время публикации: 10 декабря 2025 г., 09:50 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 10:53
Спасательные службы Кипра, Греции и Израиля продолжают поиски пропавшей израильской яхты
Поисковое судно с Кипра и команды из Израиля и Греции прочесывают с вчерашнего дня Средиземное море после того, как накануне была потеряна связь с израильской яхтой.

На борту яхты, вышедшей из Ашдода два дня назад, находились пять пассажиров. Связь прервалась на подходе яхты к Кипру.

Из-за шторма "Байрон", обрушившегося Восточное Средиземноморье, погодные условия в этом районе определяются как сложные, с высокими волнами и сильными дождями. На данный момент признаков судна или его пассажиров не обнаружено.

