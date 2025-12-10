Спасательные службы Кипра, Греции и Израиля продолжают поиски пропавшей израильской яхты

Поисковое судно с Кипра и команды из Израиля и Греции прочесывают с вчерашнего дня Средиземное море после того, как накануне была потеряна связь с израильской яхтой.

На борту яхты, вышедшей из Ашдода два дня назад, находились пять пассажиров. Связь прервалась на подходе яхты к Кипру.

Из-за шторма "Байрон", обрушившегося Восточное Средиземноморье, погодные условия в этом районе определяются как сложные, с высокими волнами и сильными дождями. На данный момент признаков судна или его пассажиров не обнаружено.