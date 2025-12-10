x
10 декабря 2025
10 декабря 2025
10 декабря 2025
последняя новость: 15:25
ВВС России и Китая направили бомбардировщики к границам Японии

время публикации: 10 декабря 2025 г., 13:52 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 13:55
ВВС России и Китая направили бомбардировщики к границам Японии
Wikipedia.org. Фото: Alan Wilson

Боевые самолеты японских ВВС были подняты в воздух для наблюдения за российскими и китайскими самолетами, осуществившими совместное патрулирование в непосредственной близости от воздушного пространства Японии.

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, способных нести ядерное оружие, пролетели из Японского в Восточно-Китайское море, где встретились с бомбардировщиками H-6 ВВС НОАК. Затем они совершили длительный совместный полет над Тихим океаном, сообщило японское министерство обороны.

На участке от Окинавы до островов Мияко и обратно их сопровождали истребители J-16. И Окинава, и острова Мияко – территория Японии, однако пролив между ними – международные воды. Одновременно над Японским морем совершали полет два российских Су-30 в сопровождении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Министр обороны Синдзиро Коидзуми назвал совместное российско-китайское патрулирование направленной против Японии демонстрацией силы. "Это серьезная угроза нашей национальной безопасности", – написал он в социальной сети X.

