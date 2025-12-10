Кандидат Трампа проиграл: Эйлин Хиггинс станет первым за 28 лет демократом на посту мэра Майами

Представительница Демократической партии Эйлин Хиггинс одержала победу на выборах мэра Майами. Она стала первой женщиной, избранной на этот пост и первым демократом, который возглавит город с 1997 года.

Хиггинс набрала 59% голосов, а кандидат от республиканцев Эмилио Гонсалес, за которого призывали голосовать президент США Дональд Трамп и губернатор Флориды республиканец Рон Десантис – 41%. Гонсалес уже позвонил Хиггинс и поздравил ее с победой.

Флорида считается оплотом Республиканской партии. Ее можно назвать "домашним штатом" президента – именно здесь расположено его поместье Мар-а-Лаго. Победа демократического кандидата может свидетельствовать о росте популярности демократов в США в целом в преддверии промежуточных выборов, которые пройдут в 2026 году.

Большинство населения Майами составляют придерживающиеся консервативных взглядов выходцы из Латинской Америки. Хиггинс, прекрасно владеющая испанским, смогла привлечь избирателей на свою сторону. Она выступала против иммиграционной политики Трампа и обещала улучшить качество жизни.