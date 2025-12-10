x
Мир

В Судане потерпел крушение самолет Ил-76

Авиакатастрофа
Судан
время публикации: 10 декабря 2025 г., 10:52 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 10:54
В Судане потерпел крушение самолет Ил-76
AP Photo/Jason Patinkin

В Судане при заходе на посадку на авиабазе рядом с городом Порт-Судан разбился военно-транспортный самолет Ил-76. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неполадка.

Экипаж погиб. При этом суданские вооруженные силы не сообщают, сколько человек находилось на борту самолета.

Отметим, что за последнее время правительственные войска потерпели несколько ощутимых поражений. Оппозиционные "Силы быстрой поддержки" взяли под контроль крупнейшее в стране нефтяное месторождение Хеглиг и стратегически важный город Бабнуса.

