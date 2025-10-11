Мачадо посвятила Нобелевскую премию мира народу Венесуэлы и президенту Трампу

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, удостоенная Нобелевской премии мира 2025 года, сообщила, что посвящает свою награду страдающему народу Венесуэлы и президенту США Дональду Трампу. "Мы рассчитываем на президента Трампа больше, чем когда-либо", – написала она в социальной сети X.

Ранее Трамп рассказал о телефонном разговоре с Мачадо. По его словам, собеседница заявила, что была удостоена награды вместо американского президента, поскольку заслужил премию именно он: "Это было очень приятно. Я не сказал: "Тогда отдавайте". Она была такой милой".

"Я все время ей помогал. Им в Венесуэле потребуется значительная помощь. Там полная катастрофа. Можно сказать, она получила премию за 2024 год. В 2024 году я вел избирательную кампанию", – добавил президент.