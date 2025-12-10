x
10 декабря 2025
Израиль

В Иерусалиме 9-месячный ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии из-за переохлаждения

Шторм
Мада
время публикации: 10 декабря 2025 г., 20:58
В Иерусалиме 9-месячный ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии из-за переохлаждения
Chaim Goldberg/Flash90

В больницу "Адаса Ар а-Цофим" в Иерусалиме доставлен 9-месячный мальчик с гипотермией. По оценкам медиков, состояние ребенка тяжелое.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" рассказывают, что малыш был бледным, а кожный покров холодный. По словам родителей, они заметили странности в поведении малыша и вызвали "скорую".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" призывает граждан в холодную погоду внимательнее относиться к находящимся рядом людям, особенно к детям и пожилым, и в случае появления одного из симптомов переохлаждения (спутанное сознание, дрожь, бледность кожного покрова) незамедлительно вызывать "скорую".

