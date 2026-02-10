В ходе расследования в Австралии выяснилось, что в барах недоливают пиво

В октябре прошлого года власти Австралии направили "тайных покупателей" в 436 лицензированных заведений по всей стране, чтобы проверить, наливают ли посетителям напитки в полном объеме, сообщают австралийские СМИ.

Согласно предварительным данным, в 32% случаев порции оказались меньше положенного. Об этом говорится в аудиторском отчете Национального института измерений, опубликованном на этой неделе. Регулятор выписал 130 предписаний за нарушения. Среди типичных проблем – неточные измерительные устройства, несертифицированная посуда и потери напитка при наливании, из-за чего клиенты получали меньше, чем оплатили.

Хотя за последние 50 лет потребление пива в стране снизилось, для многих австралийцев оно остаётся важной частью культурной традиции. По официальной статистике, в 2019-2020 финансовом году на одного жителя приходилось около 82 литров (173 пинты) пива.

Представители гостиничного и ресторанного бизнеса заявили, что стараются соблюдать нормы при подаче напитков. В Австралийской ассоциации отелей отметили, что иногда проблемы возникают из-за ошибок при измерении и разливов, особенно в часы наплыва посетителей, и добавили, что работают с членами ассоциации, чтобы устранить недочеты и обеспечить гостям честную порцию.