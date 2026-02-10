Трамп угрожает предотвратить открытие моста Горди Хоу, связывающего Канаду и США

Президент США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth, что заблокирует открытие нового моста, соединяющего американский штат Мичиган с канадской провинцией Онтарио и названного в честь легендарного хоккеиста Горди Хоу – канадской звезды клуба Detroit Red Wings.

"Я не позволю мосту открыться, пока США не получат полной компенсации за все, что мы дали Канаде, и пока Канала не начнет относиться к нам честно и уважительно, как мы того заслуживаем", – написал он, обвинив правительство Канады в том, что оно пытается нажиться на США, ничего не давая взамен.

В сумбурном послании, насчитывающем 299 слов, президент США заявляет, что заключенное премьер-министром Марком Карни соглашение с Китаем приведет к тому, что Китай сожрет Канаду, оставив США лишь объедки. "Первым делом китайцы запретят канадцам играть в хоккей и отменят кубок Стэнли", – утверждает он.

"Мы немедленно начнем переговоры. Учитывая, сколько мы им дали, нам должна принадлежать по меньшей мере половина моста. Доходы, получаемые благодаря американскому рынку, будут астрономическими", – добавляет он.

Строительство моста, соединяющего Детройт и Виндзор, обошлось в 4,7 миллиарда долларов США. Согласно соглашению, заключенному в 2012 году, правительство Канады оплачивает строительство и содержание моста, но половина его принадлежит штату Мичиган. Вопреки утверждениям Трампа, при строительстве использовались и американские материалы.