Discord начнет требовать сканирование лица или удостоверение личности для доступа к контенту

В ближайшее время Discord начнет требовать от пользователей по всему миру подтверждения возраста – через сканирование лица или загрузку удостоверения личности – чтобы получить доступ к материалам для взрослых, пишет BBC. Платформа для онлайн-общения, где можно создавать сообщества по интересам, сообщает о более чем 200 миллионах активных пользователей в месяц.

По заявлению компании, новые меры направлены на повышение безопасности и на то, чтобы по умолчанию среда оставалась подходящей для подростков. Ранее в Великобритании и Австралии сервис уже запрашивал подтверждение возраста у части пользователей в рамках местных законов о безопасности в интернете. С начала марта такая проверка станет доступна по всему миру.

Компания пояснила, что новые настройки по умолчанию ограничат, какой контент пользователи смогут видеть и как смогут взаимодействовать друг с другом. Доступ к сообществам с возрастными ограничениями и к материалам, помеченным как конфиденциальные, без размытия получат только те, кто подтвердит своё совершеннолетие. Кроме того, пользователи не смогут просматривать личные сообщения от незнакомых людей, если не пройдут проверку возраста в Discord.

8 февраля в компании сообщили, что для определения возраста будут применяться инструменты "вывода", позволяющие оценить, является ли пользователь, скорее всего, совершеннолетним. По словам представителя Discord Саванна Бадалича, большинству взрослых проходить дополнительную проверку не придется: система будет учитывать данные аккаунта – например, срок его существования, информацию об устройстве и активности, а также общие поведенческие закономерности в сообществах. При этом компания подчеркнула, что личные сообщения и их содержимое в этом процессе не анализируются.

Пользователям предложат два способа подтвердить возраст: загрузить фото документа, удостоверяющего личность, или записать видеоселфи, по которому система ИИ оценит примерный возраст по чертам лица. В Discord заверили, что данные, используемые для проверки, не будут храниться ни самой платформой, ни подрядчиком, который занимается верификацией. Компания подчеркнула, что полноценного "сканирования лица" не происходит, а загруженные документы удаляются сразу после завершения процедуры.

В октябре сервис уже сталкивался с критикой после сообщений о возможной утечке официальных фотографий примерно 70 тысяч пользователей в результате взлома компании-партнера, помогавшей с проверкой возраста. Заявление о новых мерах последовало на фоне январских сообщений о планах Discord выйти на публичный рынок с размещением акций.

Внедряя эти изменения, а также создавая консультативный совет для подростков, Discord следует по пути других крупных платформ – таких как Facebook и Instagram, TikTok и Roblox, – которые также усиливают меры по защите несовершеннолетних.