Звуковая стимуляция может помочь в очищении от бляшек, вызывающих Альцгеймер

Специалисты из Куньминского института зоологии Китайской академии наук впервые доказали на нечеловеческих приматах, что звуковое воздействие с частотой 40 Гц способно существенно увеличить концентрацию β-амилоида в спинномозговой жидкости у пожилых макак-резусов. При этом достигнутый эффект сохранялся более пяти недель после завершения курса стимуляции.

Данные исследования, опубликованные в журнале PNAS, впервые экспериментально подтвердили на приматах, что 40-герцевая стимуляция может рассматриваться как неинвазивный физический подход к лечению болезни Альцгеймера. Кроме того, ученые обнаружили важные различия между результатами, полученными на приматах, и данными, ранее зафиксированными в экспериментах на грызунах, которые широко применяются на доклиническом этапе.

Команда работала с девятью пожилыми макаками-резусами (Macaca mulatta) в возрасте от 26 до 31 года. У животных естественным образом сформировались обширные амилоидные бляшки в мозге, сходные с патологическими изменениями β-амилоида, характерными для болезни Альцгеймера у человека. Благодаря такому сходству эти приматы считаются перспективной моделью для оценки новых терапевтических методов перед переходом к клиническим испытаниям.

В рамках рандомизированного контролируемого эксперимента животные из экспериментальной группы в течение семи дней ежедневно проходили по одному часу слуховой стимуляции на частоте 40 Гц с применением чистого тона 1 кГц. По завершении курса терапии уровень Aβ42 и Aβ40 в спинномозговой жидкости повысился на 205,61% и 201,00% соответственно, причем различия по сравнению с исходными значениями были статистически значимыми. Эти данные согласуются с ранее полученными результатами на мышах и поддерживают гипотезу о том, что стимуляция 40 Гц способствует переносу β-амилоида из мозговой ткани в спинномозговую жидкость, что рассматривается как показатель усиленного выведения.

Примечательно, что при повторной оценке через 35 дней после завершения стимуляции повышенные концентрации Aβ в спинномозговой жидкости сохранялись и существенно не снижались по сравнению с уровнем сразу после лечения. Подобный продолжительный эффект ранее не наблюдался в экспериментах на грызунах. Этот устойчивый результат усиливает аргументы в пользу использования 40-герцевой стимуляции как перспективного неинвазивного подхода к терапии болезни Альцгеймера и подчеркивает значимость пожилых макак-резусов в трансляционных исследованиях данного заболевания.