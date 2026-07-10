x
10 июля 2026
|
последняя новость: 17:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 июля 2026
|
10 июля 2026
|
последняя новость: 17:59
10 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Проект "Можем объяснить": МИД РФ разрабатывает закон о введении выездных виз для россиян

Россия
Война в России
время публикации: 10 июля 2026 г., 17:07 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 17:28
Проект "Можем объяснить": МИД РФ разрабатывает закон о введении выездных виз для россиян
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Проект "Можем объяснить" со ссылкой на два источника, одного в дипломатических кругах и другого – близкого к администрации президента, сообщил, что в МИД РФ разрабатывается законопроект о введении выездных виз для россиян. Это делается под предлогом "безопасности" граждан.

По словам источников, в МИДе предполагают сделать выезд в недружественные страны возможным только в составе групп не менее 10 человек, с сопровождением и по установленному маршруту. По другим странам, список которых пока не определен, будет возможен индивидуальный туризм.

При этом источники подчеркивают, что в любом случае россиянам для выезда за границу будет нужна выездная виза. "Такого как сейчас: купил билет и полетел – быть не должно. Государство должно дать разрешение", – говорит источник, знакомый с ходом обсуждения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментариях ТАСС назвала "ахинеей" сообщения о якобы ведущейся работе над законом о выездных визах.

"Можем объяснить" – независимое интернет-издание и Telegram-канал, созданный бывшими журналистами проекта "Открытые медиа".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 06 июля 2026

Колыма и Забайкалье стали лидерами по росту туристического спроса в России
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 июля 2026

Предложение руки и сердца на шпиле Empire State Building закончилось арестом российских руферов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 января 2026

Сотни туристов застряли на острове Сокотра из-за военных действий в Йемене