Проект "Можем объяснить": МИД РФ разрабатывает закон о введении выездных виз для россиян

Проект "Можем объяснить" со ссылкой на два источника, одного в дипломатических кругах и другого – близкого к администрации президента, сообщил, что в МИД РФ разрабатывается законопроект о введении выездных виз для россиян. Это делается под предлогом "безопасности" граждан.

По словам источников, в МИДе предполагают сделать выезд в недружественные страны возможным только в составе групп не менее 10 человек, с сопровождением и по установленному маршруту. По другим странам, список которых пока не определен, будет возможен индивидуальный туризм.

При этом источники подчеркивают, что в любом случае россиянам для выезда за границу будет нужна выездная виза. "Такого как сейчас: купил билет и полетел – быть не должно. Государство должно дать разрешение", – говорит источник, знакомый с ходом обсуждения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментариях ТАСС назвала "ахинеей" сообщения о якобы ведущейся работе над законом о выездных визах.

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